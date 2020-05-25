Baf’ın tercihi antrenman

İsmet KARAOSMAN

Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında, K-PET Liglerinde mücadele eden takımlar son 8 maç için antrenmanlarını sürdürürlerken, Haziran ayının ilk günlerinde hazırlık maçlarına da başlayacaklar.

Güzelyurt bölgesi takımlarından Baf Ülkü Yurdu da maçların olası başlama tarihi olan 18 Haziran tarihine kadar 2 hazırlık maçı yapacak.

Kros çalışmaları ile kondüsyon depolayan ve antrenmanlara daha çok önem verecek olan Baf Ülkü Yurdu, 7 Haziran’da Yalova, 13 Haziran’da ise Gençlik Gücü ile hazırlık maçları oynayarak hazırlık sürecini tamamlayacak.