Baf’ın siftahı Kaymaklı’dan

Baf Ülkü Yurdu ikinci devrenin ilk galibiyetini Küçük Kaymaklı’dan alarak playout hattından kurtuldu. Baf Ülkü Yurdu’nun golü yabancı futbolcusu Adeola’dan gelirken, Küçük Kaymaklı’nın yabancı futbolcuları oldukça kötü bir performans sergilediler

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Burak Mandıralı, Fatih Bardakçıoğlu

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Doğan(Tahsin dk. 67), Fikri, İbrahim, Hüseyin, Hasan, Ömer(metin dk. 57), Mustafa Adeola, Kossi(Osman dk. 75), Cevdet

K.KAYMAKLI: Salih, Taner, Mehmet(M. Göçben dk. 80), Osita, Barkın, Diabone, Okafor, Bahadır Berkem, Rifat(Muhammet dk. 61), Yusuf(Emre dk. 83)

GOLLER: Dk. 72 Adeola(Baf Ülkü Yurdu)

K-PET Süper Ligin 22. Haftasında Baf Ülkü Yurdu, Küçük Kaymaklı’yıAdeola’nın golüyle 1-0 mağlup etti.

2. dakikada sol taraftan gelişen Baf Ülkü yurdu atağında Cevdet’in pasında boş pozisyonda Kossi çok yavaş vurarak topu kalecinin kucağına attı.

15. dakikadaki K.Kaymaklı atağında Osita’nın pası ile defansın arkasında buluşan Yusuf’un şutunda top kaleci Erdoğan’da kaldı.

20. dakikada K.Kaymaklı’dan Taner’in kullandığı kornerde Barkın’ın şutunda top direğin yanından auta gitti.

31 dakikadaki Baf Ülkü Yurdu atağında Mustafa’nın rakip ceza alanı içinden çarpraz pozisyondaki şutu yavaş olmasına rağmen kaleci Salih iki hamlede topa sahip oldu.

64. dakikada K.Kaymaklı’dam Muhammet’in ceza alanı dışından kaleci Erdoğan iyi yer tutarak rakibine gol şansı tanımadı.

72. dakikada Baf Ülkü yurdu öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Kossi’nin pasında topu iyi takip eden Adeola takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

89. dakkadaBaf Ülkü Yurdu kazanılan faul atışını çabuk kullandı, topla rakip ceza alanına giren Cevdet oldu. Ancak çok yalnız kalınca kaleye vurmayı denedi top yan ağlarda kaldı.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

