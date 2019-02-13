Baf zorlanmasına rağmen, turu geçti

Kıbrıs Kupası ikinci tur maçında Baf Ülkü Yurdu ile Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadında, Serkan Durmaz’ın yönettiği maçta karşı karşıya geldiler. Baf Ülkü Yurdu maçta Küçük Kaymaklı’yı zorlanmasına rağmen uzatmalarda 3-1 mağlup etti.

Baf Ülkü Yurdu, Küçük Kaymaklı karşısında ilk devrede Hafız Konkoni’nin golüyle 1-0 öne geçti. İkinci devrede toparlanan Küçük Kaymaklı, Rifat Haciahmet’in golüyle skoru 1-1’e taşıdı. Baf Ülkü Yurdu, Bahadır’ın 85. dakikada kırmızı kart görmesinden dolayı 10 kişi oynayan ve oyundan düşen rakibi karşısında uzatma dakikalarında Hasan ve Joseph ile 2 gol bularak, maçı 3-1 kazanırken, çeyrek finale yükseldi.