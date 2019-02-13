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Baf zorlanmasına rağmen, turu geçti

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Baf zorlanmasına rağmen, turu geçti
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Kıbrıs Kupası ikinci tur maçında Baf Ülkü Yurdu ile Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadında, Serkan Durmaz’ın yönettiği maçta karşı karşıya geldiler. Baf Ülkü Yurdu maçta Küçük Kaymaklı’yı zorlanmasına rağmen uzatmalarda 3-1 mağlup etti.

Baf Ülkü Yurdu, Küçük Kaymaklı karşısında ilk devrede Hafız Konkoni’nin golüyle 1-0 öne geçti. İkinci devrede toparlanan Küçük Kaymaklı, Rifat Haciahmet’in golüyle skoru 1-1’e taşıdı. Baf Ülkü Yurdu, Bahadır’ın 85. dakikada kırmızı kart görmesinden dolayı 10 kişi oynayan ve oyundan düşen rakibi karşısında uzatma dakikalarında Hasan ve Joseph ile 2 gol bularak, maçı 3-1 kazanırken, çeyrek finale yükseldi.

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