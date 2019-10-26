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Baf yükselişte

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Baf Ülkü Yurdu, 8 farklı mağlubiyetten sonra oynadığı üçüncü maçta, üçüncü galibiyetini Kossi ve Adeola’nın golleriyle alırken, 4 galibiyetin 3’ü Başkent takımlarından oldu. Küçük Kaymaklı ise Okafor ve Hüseyin Adal’dan yoksun çıktığı maçı kaybederek istikrarsız gidişini sürdürdü

Baf yükselişte
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Stad:Şht Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:FehimDayı,RecepYamuk,MehmetV.Çelik,Hüseyin Özkan.

Küçük Kaymaklı:Efe,Berkem(Sena),Talat,Bahadır(Emre),Taner,Yusuf(Erdoğan),Rifat,Barkın,Asare,Osita,Mehmet.

Baf Ülkü Yurdu:Erdoğan,Adeola,Ahmet,Atanda,Erkan(Fikri),Kossi,Hasan,Isaac,Mustafa(Azat),Yankı(Metin),İbrahim.  

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi yedinci haftasında karşılaşan Küçüç Kaymaklı ve Baf Ülkü Yurdu takımları arasındaki müsabakayı konuk ekip 1-2 kazandı.

Son iki haftayı galip kapatan iki takım arasındaki maçta, konuk ekip gol yollarında daha başarılı olunca, üç puanı alan taraf oldu ve yükselişini sürdürdü. Geçen hafta üç gol atan Kossi, bu hafta da  hücümdaki etkinliğini bir gol ile taçlandırarak, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

30.dakikada organize gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında  son olarak ceza alanı içerisinde top ile buluşan Kossi, akıllı bir vuruşla takımını 0-1 öne geçirdi.

50.dakikada Küçük Kaymaklı futbolcusu Taner'in ceza alanı üzerinden çekmiş olduğu sert şut üst kale direğinden  oyun alanına geri döndü.

81.dakikada orta sahadan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşya kalan Adeola, kaleciden de sıyıldıktan sonra topu filelere gönderdi.0-2.

87.dakikada Rifat'ın kullandığı köşe atışında Talat, kafa ile topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi.1-2. 

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