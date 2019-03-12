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Baf yönetimi sahaya indi

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Baf yönetimi sahaya indi
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde sıkıntılı günler geçiren ve play out oynama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Baf Ülkü Yurdu’nda başkan ve yönetim kurulu, dün antrenman sahasında futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında uzlaşı sağlanırken, futbolcular antrenmanlara katılma kararı aldı. Toplantıya özellikle son yıllarda takım ile sürekli ilgilenen ve futbolcularla iç içe olan Orhan Başarı’nın da katılması dikkat çekti. Orhan Başarı da geride kalan bölümde yönetim kurulunda görev alacak.

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