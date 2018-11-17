Baf, Yenicami'ye dur dedi

Baf Ülkü Yurdu, haftaya puan kayıpsız giren Yenicami ile deplasmanda berabere kalarak, rakibini durduran ilk takım oldu. Baf Ülkü Yurdu'ndan Erdinç, Yenicami'den ise Erbay sakatlanarak oyuna devam edemediler

YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Ferhat Tuna, Engin Akkagün

YENİCAMİ: Ercan, Erbay(DK 46 Oshobe), Farouk, Hüseyin(DK 78 Tansel), Ünal, Hasan(DK 58 Yasin), Emin, Zihni, Mehmet, John, Kenneth.

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Berk, Mehmet, Solomon, Azat(DK 81 Hürcan), Erdinç(DK 8 Tahsin), İbrahim, Joseph, Lawal, Hasan(DK 90 Fikri), Ahmet.

GOLLER: DK 2 Mehmet Altın(Yenicami). DK 88 Lawal(Baf Ülkü Yurdu).

K-PET Süper Lig'in namağlup lideri Yenicami, ligdeki ilk puan kayıplarını Baf Ülkü Yurdu karşısında kendi evinde yaptı. 8 haftadır mağlup olmayan Baf Ülkü Yurdu, deplasmanda oynamasına rağmen güçlü rakibinden puan çıkarmayı başardı. Maçın başında Mehmet Altın ile öne geçen Yenicami karşısında Baf Ülkü Yurdu, 90. dakikada Lawal ile beraberliği yakaladı. Baf Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan Nay kurtarışlarıyla 1 puanın gelmesini sağladı.

2.DK: Çabuk gelişen Yenicami atağında kalabalık savunmanın arasından iyi sıyrılan Mehmet Altın yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.1-0

42.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının kazandığı serbest vuruşta Azat’ın güzel vuruşunu kaleci Ercan ayni güzellikte önlemeyi başardı.

56.DK: Bir başka Baf Ülkü Yurdu atağında Azat’ın orta şut karışımı vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

59.DK: Yenicami kontra atağında ceza alanı içerisinde John’un sert ve düzgün vuruşunu kaleci Erdoğan önlemeyi başardı.

82.DK: John ile başlayan bir başka ev sahibi takım atağında ceza alanı içerisinde John’un yaptığı sert vuruşu kaleci Erdoğan iki hamlede önlemeyi başardı.

85.DK: Mehmet Altın – John verkaçında John’un yaptığı etkili vuruşu günün başarılı ismi Erdoğan bir kez daha önlemeyi başardı.

87.DK: Baf Ülkü Yurdu’nun kalabalık adamla geliştirdiği atakta ceza alanı içerisinde Hürcan’ın müsait durumda yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

88.DK: Konuk Baf Ülkü Yurdu takımının geliştirdiği atakta ceza alanına gelen yüksek topta Ercan2ın yaptığı hatalı çıkış sonrası Lawal’ın yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti.1-1

90+2.DK: Yenicami takımının geliştirdiği etkili bir başka atakta John’un vuruşunu Erdoğan bir kez daha önlemeyi başardı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle iki takım birer puanın sahibi oldu.