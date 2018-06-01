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Baf Ülkü Yurdu transferde hareketli

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Baf Ülkü Yurdu’nda transfer çalışmalarındaki hareketlilik devam ederken, Yenicami’den Mehmet Göktaş ve Doğan Türk Birliği’nden Hasan Kanlı’nın transferleri gündeme geldi. Her 2 kulüp de bu futbolculara karşılık Felix’i talep ettiler

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Baf Ülkü Yurdu transferde hareketli
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Yeni sezonda, geçen sezondan daha başarılı olmayı hedefleyen Baf Ülkü Yurdu’nda transfer çalışmalarındaki hareketlilik devam ediyor.

Baf Ülkü Yurdu, Yenicami’nin başarılı futbolcusu Mehmet Göktaş’ı transfer etmek için harekete geçti. Yenicami’de bu gelişme üzerine Mehmet Göktaş’a karşılık Baf Ülkü Yurdu’ndan Felix’i talep etti. Taraflar arasında takas pazarlıkları sürüyor.

Baf Ülkü Yurdu, 3,000 Dolar maaş ve ekstra ödemeler isteyen Felix’ten vazgeçerken, Doğan Türk Birliği’nin bu futbolcuyu transfer ısrarı devam ediyor. Baf Ülkü Yurdu da Felix’e, karşılık Doğan Türk Birliği’nden stoper Hasan Kanlı’yı talep etti. Taraflar arasında takas pazarlıkları devam ediyor. Bu arada Baf Ülkü Yurdu’nun stoperi Mustafa Tekpınar için ise Küçük Kaymaklı’nın transfer isteği bulunuyor.

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