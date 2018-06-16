Baf 'tan iyi sinyaller gelmiyor

Baf Ülkü Yurdu'nda camianın yeterli ilgisinin olmamasından dolayı transferde beklenen etkinliğin gösterilememesi, Orhan Başarı ve Niyazi Özekmekçi'yi istifa aşamasına getirdi

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig'de iyi bir sezonu geride bıraktıktan sonra Felix gibi geçen sezonun en iyi futbolcusunu, Arif'i ve İltaç'ı kaybeden Baf Ülkü Yurdu'ndan iyi sinyaller gelmiyor.

Kaleci İrfan'ı, BTM'de İbrahim Hatay ve Okan Gün'ü kadrosuna katmasına rağmen transferde daha etkili isimlerle henüz anlaşma sağlanamaması yönetici Orhan Başarı ve antrenör Niyazi Özekmekçi'yi istifa aşamasına getirdi.

Henüz genel kurulun gerçekleştirilmemesine rağmen Baf Ülkü Yurdu camiasından kulübe yeterli desteğin gelmediğinden şikayetçi olan başarılı ikilinin, ilerleyen günlerde istifayı gündeme alabilecekleri öğrenildi.