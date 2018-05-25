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Baf'tan bir kanca da Ali Özbahar'a

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Baf'tan bir kanca da Ali Özbahar'a
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Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig’de sezonun tamamlanması ile birlikte transfer çalışmalarında atağa kalkan Baf Ülkü Yurdu, Yalova'dan kadrosuna katmak istediği futbolcular arasına sarı lacivertlilerin kaptanı Ali Özbahar'ı da ekledi.

Başarılı bir sezonu geçirirken dizinden sakatlanarak ameliyat olan ve rehabilite süreci devam eden Ali Özbahar ile ilgilenen Baf Ülkü Yurdu, serbest transfer hakkı bulunan futbolcuyla büyük oranda anlaştı. Baf Ülkü Yurdu, Ali Özbahar'ın kardeşi Yusuf Özbahar'ı da Küçük Kaymaklı'dan kadrosuna katmak istiyor.

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