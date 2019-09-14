Baf'tan beşi bir yerde

Baf Ülkü Yurdu geriye düştüğü maçta Düzkaya'yı 5-1 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini alıp liderliğe yükseldi. Ligin yeni ekibi Düzkaya ise sezona kötü başlamış oldu. Kossi ve Yankı maçın yıldızları oldular

Yer: Üner BerkalpStadı Hakemler: Emre Öztaşlı, Mert Ercan Bulut, Burak Mandıralı Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Fikri, İbrahim, Hasan, Ahmet, Simbo, Mustafa, Kossi, Azat (Mustafa Kemal), Yankı(Berk), Adeola (Ömer) Düzkaya: Ali, Mustafa(Erhan), Omar, Hasan, Ahmet Can, Raif, Serkan, Sabri, Suleıman(Berke), Kone, Ahmet Karal Niyazi ERGÜLEN K-PET Süper Ligde Baf Ülkü Yurdu geriye düştüğü maçta Düzkaya'yı 5-1 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini alıp liderliğe yükseldi. Ligin yeni ekibi Düzkaya ise sezona kötü başlamış oldu. İkişer gol atan Kossi ve Yankı maçın yıldızları oldular Özellikle Baf Ülkü Yurdu taraftarlarının ilgi gösterdiği maça Düzkaya hızlı başlarken, İsmael Kone, 3. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi. 0-1 Bu gol Baf Ülkü Yurdu'nu adeta kamçılarken, 29. Ahmet Hatay, penaltı vuruşundan takımını eşitliğe getirdi. 1-1 36'da Kossi kafayla skoru 2-1 taşırken, 45'te bu kez ayakla devrenin skorunu belirledi. 3-1 İkinci devrede etkisini sürdüren Baf Ülkü Yurdu, yeni transferi Yankı'nın 72 ve 73'te attığı gollerle skoru belirledi. 5-1