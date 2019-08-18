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Baf'tan anlamlı vefa

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Baf'tan anlamlı vefa
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Baf Ülkü Yurdu kısa süre önce hayatını kaybeden Mustafa Çukur anısına bir anı maçı organize ederek anlamlı bir vefa örneği sergiledi.

Baf Ülkü Yurdu kulübünün kurucularından olan ve uzun yıllar kulübün formasını giyen merhum Mustafa Çukur anısına düzenlenecek olan Mustafa Çukur Anı Maçı, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de Üner Berkalp Stadında Baf Ülkü Yurdu ile Lefke arasında oynanacak.

Mustafa Çukur'un torunu Mustafa Çukur, futbolumuzun son dönemde yetiştirdiği başarılı hakemler arasında yer alıyor.

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