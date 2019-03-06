Baf'ta isyan var

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kemal Yürekli, dün Yenicami ile oynadıkları Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçı sonrasında yaptığı açıklamada, maddi sorunlar nedeniyle futbolcuların antrenmanlara çıkmama kararı aldıklarını açıkladı. Teknik heyet olarak artık futbolcuların önüne geçmekte zorlandıklarını açıklayan Kemal Yürekli, Baf Ülkü Yurdu yönetimi ve camiasının bir an önce sorunu çözmeleri gerektiğine dikkat çekti. Kemal Yürekli, teknik heyetin de yaşanacak gelişmelere göre yol haritasını belirleyeceğini belirledi.