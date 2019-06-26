Baf'ta istifa depremi

Niyazi ERGÜLEN Baf Ülkü Yurdu'nda geride kalan sezondan bu yana devam eden sorunlar, istifa kararı getirdi. Maddi konularda yaşanan sorunlara çözüm getirilememesinden dolayı dün akşam yapılan genel kurulda Erhan Arıkan başkanlığındaki divan kuruluna istifa dilekçesini sundu. 40 üyenin katıldığı genel kurulda sunulan istifa dilekçesi sonrasında Kemal Başarı ve Muammer Güneşin sekreterliklerini, Türkay Tokel'in başkanlığını yaptığı Divan Kurulu genel kurulu, 3 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20:00'ye erteledi.