Baf'ta af yok

Baf Ülkü Yurdu, Hamitköy karşısında geriye düştüğü maçı kazanarak zirveye doğru tırmanışını sürdürdü. Baf Ülkü Yurdu'nda Adeola, Hamitköy'ün sol tarafını hallaç pamuğu gibi atarken, maçı çeviren isimlerin başında geldi

Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Özal Çağlayan, Sertan Alkın

BÜY: Erdoğan, Adeola, Ahmet, Azat(Dk.77 Metin),Erkan, Kossi, Hasan Sedatgil, Mustafa Atlar,(Dk.Hasan Bucak),Isaac, Atanda, Yankı(Dk.70 Fikri)

Hamitköy: Emre, Agit, Aksel, Eray(Dk.72 Ardahan),Hasan Akkuyu, İbrahim Güler(Dk.46 Peter), İbrahim Kaba, Ebuka, Mahmut(Dk.46 Peter),Mert, Oladele

Goller: 33 ve 87.Dk Kossi, 53.Dk Adeola (BÜY),3.Dk Aksel (Hamitköy)

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Lig'in 10. haftasında Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Hamiyköy'ü mağlup ederek yenilmezlik serisini devam ettirdi. Baf'ın kazandığı galibiyette önemli bir rol oynayan Adeola maça damga vururken, Kossi de golleriyle 3 puana katkı koydu.

3.Dk: Hamitköy’de kazanılan serbest vuruşu kullanan Aksel vuruşunda top filelere gönderdi. BÜY 0-1 Hamitköy

25.Dk: BÜY atağında Azat ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Emre topu köşeden kornere çeldi.

33.Dk: BÜY sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Ahmet Hatay’ın ön direğe ortasında Kossi kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. BÜY 1-1 Hamitköy

45+2.Dk: BÜY’ün kazandığı köşe vuruşunda Kossi kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

53.Dk: BÜY atağında Hamitköy savunmasında Mert’in büyük hatasıyla topu alan Adeola rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve kaleci Emre’nin bacaklarının arasından top filelere gitti. BÜY 2-1 Hamitköy

60.Dk: BÜY atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kossi’nin dönerek vuruşunda top direkten geri geldi.

78.Dk: BÜY’ün kazandığı köşe atışında arka direkte Kossi kafa vuruşunu yaptı ancak Hamitköy savunmasında Hasan topu çizgiden çıkardı. Devam eden atakta yine Kossi kafa vuruşunu yaptı ancak müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

87.Dk: BÜY kontra atağında Kossi hızla rakip kaleye yöneldi ve kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda kaleci Emre ve Kossi arasında kalan top Kossi'ye çarparak filelere gitti. BÜY 3-1 Hamitköy