Baf seriye bağladı

Ligin ilk haftasında aldığı mağlubiyet sonrasında oynadığı üçüncü maçında Gönyeli’yi de 3-1 mağlup etmeyi başaran Baf Ülkü Yurdu zirve yürüyüşünü sürdürüyor

YER:Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER:Mustafa Öztugay-Mehmet Ekşici-Burak Mandıralı

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan-Berk-M.Gökta(Tahsin dk. 67)-Azat(Hürcan dk.90+92)-Erdinç-İbrahim-Joseph-Lawal-H.Hürcan(Fikri dk.88)-Ahmet-hasan

GÖNYELİ: Kemal-Mente-Eray(Kahraman dk.78)-Talat-İbrahim-Charles-Christan-Fikret(Serkan dk.78)-Sabri-. Ekoli

GOLLER: Dk. 14 Azat, dk. 49 Joseph, dk. 61 M.Göktaş (BAF ÜLKÜ YURDU), Dk. 51 İbrahim (GÖNYELİ)

Kendi sahasında kayıp yaşamayan Baf Ü. Yurdu, rakibi Gönyeli’yi de mağlup ederek son 3 haftayı galibiyetle tamamlamayı bildi.

5. dakikada BafÜ.Yurdu takımından Hasan’ın soldan ortasında Joseph topa kötü vurdu ve dışarı attı.

14. dakikada ev sahibi öne geçti. Ahmet’in kullandığı kornerde kalabalık arasından ön direkte topa kafa ile vuran Azat oldu ve Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 öne geçirdi.

30. dakikada Gönyeli’den Fikret’in rakip ceza alanına girdiği andaki vuruşunda kaleci Erdoğan’ın kontrolünde top yan ağlarda kaldı.

45. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu atağında Azat’ın soldan ceza alanına gönderdiği topu Joseph filelere gönderdi. Ancak yan hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı ile gol geçerlilik kazanmadı. Ancak Baf Ü. Yurdu futbolcuları bu pozisyonu uzun süre itiraz etseler de karar değişmedi.

49. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen atakta Azat kendisine yapılan faule rağmen topu taşımaya devam etti. Ceza alanına girdikten sonraki ortasında Joseph kafa ile ön direk dibinden topu filelere gönderince skor da Baf Ü. Yurdu adına 2-0 oldu.

51. dakikada Gönyeli rakip ceza alanının hemen dışında serbest vuruş kazandı. İbrahim’in düzgün vuruşunda top filelere gitti ve skor 2-1 oldu.

61. dakikada Baf Ü. Yurdu’nun kazandığı serbest vuruşta Berk topu Gönyeli ceza alanını n içine gönderdi. Kale önünde oluşan karambolde top bir türlü uzaklaştırılamadı. Topa en son vuran M.Göktaş takımını 3-1 öne geçirmekte zorlanmadı.

63. dakikada Gönyeli’den Sabri’nin pasında J.Okoli’nin sert şutu kalecide kaldı.

79. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu atağında Ahmet güzel pasında Joseph ceza alanına girdikten sonraki vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Maç da bu skorla sona erdi ve Baf Ülkü Yurdu yerinde kazanmaya devam etti.

A-2 gençler maçını Baf Ülkü Yurdu gençleri 3-0 kazandı.