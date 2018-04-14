Baf rahata erdi

K-Pet Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde K.Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 konuk Baf Ülkü Yurdu'nun üstünlüğünde sonuçlandı.

Baf Ülkü Yurdu'na galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Felix ve 59. dakikada İltaç kaydetti. Küçük Kaymaklı'nın tek golünü ise 73. dakikada penaltıdan Uğur Gök attı. Bu galibiyetle Baf Ülkü Yurdu puanını 38'e yükselterek play-out hattından uzaklaşırken, K.Kaymaklı 41 puanda yoluna devam etti. Uğur gol krallığı yarışında 34 gole ulaşarak Ebuka’nın 1 gol önünde liderliğini sürdürdü.