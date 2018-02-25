Baf, Ocak’ın karizmasını çizdi

Kemal Yürekli’nin Baf Ülkü Yurdu’su, son 3 haftanın galip takımı Derviş Kolcu’nun Türk Ocağı’nı, Mete’nin golüyle mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı. Baf Ülkü Yurdu’da Felix’in 2 şutu direkten döndü

YER: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Cemal Sakallı, Hakan Gök

Türk Ocağı: Ali, Ömer, Mustafa Avcı, İlker(DK 75 Mehmet Uçar), Bilal, James(DK 52 Yunus), Hascan, Justice(DK 61 oğukan), Micheal, Remzi, Eneramo.

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Arif, Joseph, Felıx, Lawal, İltaç(DK 64 Hasan), Fikri, Hüseyin(DK 84 Berk), Mete(DK 69 Hürcan), Azat, Tahsin.

GOLLER: DK 13 Mete(Baf Ülkü Yurdu)

K-Pet Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Baf Ülkü Yurdu, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 konuk Baf Ülkü Yurdu'nun üstünlüğünde sona erdi.

Baf Ülkü Yurdu'na galibiyeti getiren tek golü 13. dakikada Mete kaydetti.

13.DK: Kalabalık adamla gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında savunmada Mustafa Avcı’nın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Mete, yaptığı vuruşla takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.0-1

21.DK: Gelişen yeni bir Baf Ülkü Yurdu atağında Felıx’in vuruşu kaleci Ali’den dönerken ceza alanı içerisinde boş pozisyonda Mete topa dokunamadı.

31.DK: Felıx ile başlayan yeni bir konuk takım atağında atağın da kaleci Ali’nin öne çıktığı anda yaptığı aşırtma vuruş direkten geri döndü.

42.DK: Ender gelişen Türk Ocağı atağında Ömer’in ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Erdoğan önlemeyi başardı.

56.DK: Baf Ülkü Yurdu atağında kendisine iyi açı bulan Felıx’in yaptığı sert vuruş direkten oyun alanına geri döndü.

66.DK: Sağ kanattan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Mete’nin ortasında Azat’ın yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Karal önlemeyi başardı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Baf Ülkü Yurdu deplasmanda bulduğu tek golle altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle Baf Ülkü Yurdu puanını 26'ya yükseltirken, Türk Ocağı 25 puanda kaldı.