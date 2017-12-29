Baf kaçtı, Boğaziçi yakaladı

Baf Ülkü Yurdu, ilk devresini 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci devresinde bu üstünlüğünü koruyamazken, Yeni Boğaziçi rakibini yakalamayı başardı. Baf Ülkü Yurdu yardımcı antrenörü Niyazi Özekmekçi maçta sahadan atıldı

Stad: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Ferhat Tuna, Halil Erdem Canoğlu

Yeniboğaziçi: Ersoy, Ramadan, İsmail, Ousmane, Nodar (dk.73 Kemal), Ahmet, Zübeyir, Mehmet (dk.69.Mustafa İnanç), Talat, Haşim (dk.84 Hakan), Burçin

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Mustafa, Arif(dk.68.Berk) , Joseph, Felix, Lawal,Ahmet (dk.89 Hüseyin ) , Fikri, Azat, İltaç(dk.68.Hasan ), Hüseyin Hürben

K-PET Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yeni Boğaziçi ile son haftalarda galibiyete hasret kalan Baf Ülkü Yurdu arasında Dr Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı.

Zaman zaman yükselen, zaman zaman düşen bir tempoda oynanan karşılaşmanın ilk devresinde Baf Ülkü Yurdu daha etkili olan taraftı. Baf Ülkü Yurdu ilk devreyi Azat ve Ahmet Yalçın'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Yeni Boğaziçi, ikinci devrede oyun üstünlüğünü daha fazla eli geçirdi. Yeni Boğaziçi, ilk devrede kendi kalesine gol atan Ahmet Yalçın ve Haşim'in golleriyle Baf Ülkü Yurdu'nu yakalarken, maç da 2-2 eşitlikle sona erdi.

5.dakikada soldan İsmail’in ortasına Ahmet iyi bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Erdoğan topu iki hamlede önledi.

19.dakikada Baf Ülkü Yurdu’nun kullandığı korner atışında karambolde topa en son Azat vurdu ve topu filelere gönderdi.0-1.

32.dakikada ani gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Felix kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top defans oyuncularına çarparak auta çıktı. Korner atışından gelen topa Azat iyi bir kafa vuruşu yaparak topu filelere gönderdi.0-2.

48.dakikada Yeniboğaziçi farkı bire indirdi. Soldan İsmail’in yaptığı ortaya Ahmet iyi bir kafa vuruşu yaparak topu filelere gönderdi.1-2.

59.dakikada Yeniboğaziçi’nin kullandığı serbest atışında Haşim’in vuruşunda top filelere gitti.2-2.

76.dakikada Baf Ülkü Yurdu atağında Hasan’ın soldan ortasında Berk müsait pozisyonda topa çok kötü vurarak takımını mutlak bir golden etti.

77.dakikada yine Baf Ülkü Yurdu atağında Felix kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

82.dakikada Baf Ülkü Yurdu antrenörü Niyazi Özekmekçi itirazlarından dolayı hakem tarafından saha dışına gönderildi.