Baf inadı, ‘Ocağı’ söndürdü

Baf Ülkü Yurdu, 6 golün, 5’inin ikinci devre atıldığı maçta, Türk Ocağı karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başarıp, ilk 3 puanını aldı

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Sezener-Cem Öksüzoğulları-Emre Çevikdal

Baf Ülkü Yurdu:Erdoğan-İbrahim-Azat-Ahmet-Erdinç(Mustafa dk.90)-Berk-H.Hürben-Hasan(Umut dk.9+3)-Solomon(Görkem dk. 90+4)-Joseph-Lawal

T.Ocağı:İrfan-A.Özbahar(A.Saygı dk.83)-İlker-Bilal-İsmet(M.Uçar dk.42)-Yusuf(A.Can dk.46)-Yakubu-A.Coşkun-Tonbara-Remzi-Akande

GOLLER:Dk.61(pen), dk.73 Azat, dk 74 Ahmet Hatay, dk.78 Joseph(BAF ÜLKÜ YURDU), Dk.2 Tonbara, dk. 55 (pen) Akande(T.OCAĞI)

K-PET Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu, Türk Ocağı karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Azat 2, Ahmet Hatay ve Joseph, Baf Ülkü Yurdu’na ilk galibiyeti getiren golleri attılar. İki takımın da penaltıdan birer gol bulduğu maçta ilk mağlubiyetini alan Türk Ocağı’nın gollerini, geçtiğimiz hafta olduğu gibi Tonbara ve Akande kaydetti.

2. dakikada A.Özbahar’ın sağ taraftan ortasında kale önünde oluşan karambolde Tonbara topu ağlara yollayarak T.Ocağı’nı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

19. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu atağında İbrahim’in kaleye yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci İrfan güçlükle topu kornere attı.

36. dakikada Akande’nin pasında Remzi iki rakibinden kurtulduktan sonra kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kalmasına rağmen vuruşunda kaleci Erdoğan iki hamlede topa sahip oldu.

48. dakikadaki T.Ocağı atağında BafÜlkü Yurdu kalecisi Erdoğan topu ceza alanı dışında elleyince hakem serbest vuruşa karar verdi. A.Can’ın vuruşunda top yan direğin hemen yanından dışarı gitti.

55. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen T.Ocağı atağında remzi ceza alanı içinde kaleci Erdoğan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Akande penaltıdan T.Ocağı adına skoru 2-0 yaptı.

61. dakikada Berk’in kullandığı kornerde topu uzaklaştırmak isteyen Bilal topu elleyince hakem bir kez daha penaltıya karar verdi. Atışı kullanan Ahmet Hatay skoru 2-1 yaptı.

73. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu atağında T.Ocağı defansı topu uzaklaştıramadı. H.Hürben’in şutunda top kaleciden döndü. Bu topu iyi takip eden Azat kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara yollayınca skora da denge geldi. 2-2

74. dakikada Baf Ülkü Yurdu öne geçti. Rakip kaleye yaklaşık 35 metre mesafede kazanılan serbest vuruşta topa mükemmel vuran Ahmet Hatay topu ağlarla buluşturarak takımını 3-2 öne geçirdi.

78. dakikada Berk’in kullandığı kornerde topa çok iyi yükselen Joseph kafa ile topu filelere göndererek Baf Ülkü Yurdu’nu 4-2 öne geçiren golü attı.

86. dakikadaki atakta Azat rakip ceza alanında İlker tarafından düşürülünce hakem 3’ncü kez penaltı noktasına gitti. Ahmet Hatay’ın penaltısını İrfan bu kez kurtararak Baf Ülkü Yurdu’na 5’nci gol şansını tanımadı.