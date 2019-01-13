Baf'ın yeni asbaşkanı Çullu

K-PET Süper Lig kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu'nda yönetim kurulunda yeni düzenlemeye gidildi. Erhan Arıkan başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkanlık görevine, yıllardır kulüp içerisinde yer alan ve önemli hizmetlerde bulunmuş Serdar Çullu getirildi. Serdar Çullu asbaşkanlık görevine getirilmesi nedeniyle camiaya teşekkür ederken, Baf Ülkü Yurdu flamasını asla yere düşürmeyeceğinin sözünü verdi.
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