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Baf, harakiri yaptı

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Baf Ülkü Yurdu, kendi evinde Gönyeli’ye mağlup olarak play out hattına geriledi. İlk devrede Sabri’nin golüne engel olamayan BafÜlkü Yurdu,özellikle ikinci devrede bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı. Maç sonunda BafÜlkü Yurdu tribününde gerginlikler yaşanırken, bazı taraftarlar Gökmen Davutoğlu’nu istifaya davet ettiler

Baf, harakiri yaptı

Stad: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ali Akçınar, Fatih Bardakçıoğlu 

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, İbrahim Hatay, Isaac, Hasan Sedatgil, Mustafa Kemal, Cevdet Alıcı, Evanonya Kossı, Hüseyin Taşçı, Atanda Ogungbe, Yankı Aktül, Adeola Lanre

Gönyeli: Kemal Bağbal, Sabri Selden, Azat Tip, Eray Osman, Kahraman Dönmez, Raif Selden, Tufan Gençay, Chrıstıan Chukwuka, Naby Sylla, Felıx Obada, Mehmet Barkınay

Gol: Dk.35 Sabri Selden (Gönyeli)

K-Pet Süper Lig’in 24. haftasında Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli’yi Üner Berkalp Stadında konuk etti.

Hakemlerin iyi bir yönetim sergiledikleri maçta Baf Ülkü Yurdu, kendi evinde Gönyeli’ye mağlup olarak play out hattına geriledi. İlk devrede Sabri’nin golüne engel olamayan Baf Ülkü Yurdu, devreyi 1-0 geride kapattı.

İkinci devrede bulduğu pozisyonları cömertçe harcayan Baf Ülkü Yurdu’nda başta Atanda ve Kossi pozisyonları değerlendiremedi. Neredeyse tek kale oynanan bu devrede Gönyeli kalecisi Kemal da kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu.

Maç sonunda Baf Ülkü Yurdu tribününde gerginlikler yaşanırken, Mustafa Kemal Atlar kendi taraftarlarıyla sorun yaşadı. Bazı taraftarlar ise teknik direktör Gökmen Davutoğlu’nu istifaya davet ettiler.

Karşılaşmayı ilk yarıda Sabri’nin attığı tek golle kazanan Gönyeli puanını 28’e çıkararak Baf Ülkü Yurdu’yla eşitlemiş olurken,play out hattının dışına çıktı.

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