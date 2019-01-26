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Baf, Hafız ile turladı

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Baf Ülkü Yurdu, Hafız Konkoni’nin hat trick yaptığı maçta Değirmenlik’i zorlanmadan mağlup ederek, ikinci tura yükseldi

Baf, Hafız ile turladı
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STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan Nay, Erdinç Börekçi, Joseph Obidiaso, Lawal Mutadah, Fikri Arslan, Mehmet, Berk Şen(Dk.58 Mustafa), Tahsin, İbrahim(Dk.46 Görkem), Hafız Konkoni, Hasan(Dk.46 Azat)

DEĞİRMENLİK: Hüseyin, İbrahim, Halit(Dk.46 Engin), Onur, Kemal(Dk.46 Hasan), Celal Habeşoğlu, Burak, Necati Yıldırım(Dk.46 Yusuf), Eser Yücel, Mustafa, Murat

GOLLER: Dk. 8, 17 ve 24 Hafız Konkoni, Dk.84 Joseph (Baf Ülkü Yurdu) Dk.49 Eser (Değirmenlik)

Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Baf Ülkü Yurdu, yeni transferi Hafız Konkoni’nin hat trick yaptığı maçta Değirmenlik’i zorlanmadan mağlup ederek, ikinci tura yükseldi.

Maçın ilk devresinde Hafız Konkoni’nin 3 golüyle 3-0 öne geçen Baf Ülkü Yurdu karşısında Değirmenlik yeni transferi Eser’in golüyle 3-1’i bulsa da Joseph maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 4-1

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