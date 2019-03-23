Baf, Girne’yi kaderi ile baş başa bıraktı

Baf Ülkü Yurdu, haftalardır süren kötü gidişini Girne Halk Evi deplasmanında sonlandırırken, maçı Joseph ve Hafız’ın 2 golleriyle kazanarak, maç fazlasıyla da olsa play out hattının dışına çıktı. Girne Halk Evi ise sonunculukta kaldı. Maç sonunda ise kısa süreli gerginlik yaşandı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Ali Karahasan Girne Halk Evi: Okyanus Öndağ, İlker Tek, Serim Adanur (Dk.76 Erdi Akduran), Hasan Sadrazam (Dk.68 Salahi, Güney), Yankı Aktül (Dk.58 Mustafa Yaşınses), Oladele Oshobe, James Onogha, Mahmut Erkan, Talip Kasımoğlu, Selim Saygı, Ertaç Taşkıran Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Fikri Arslan, Lawal Murtadah, Tahsin Denizsever, İbrahim Hatay (Dk.46 Azat Tip), Hafız Konkoni, Hasan Sedatgil, Ahmet Hatay, Joseph Obidiaso, Erdinç Börekçi (Dk.77 Görkem Aner), Mehmet Göktaş (Dk.63 Berk Şen) Goller: Dk.2 Selim Saygı (GHE) – Dk.51, Joseph Obidiaso, Dk.52, Dk.72 Hafız Konkoni, (BÜY) K-Pet Süper Lig’in 23. haftasına play-out hattında giren Baf Ülkü Yurdu, sıralamada sonunc olan Girne Halk Evi’ni deplasmanda 3-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Girne Halk Evi ise bu mağlubiyetle ligin dibine iyice demir attı. Girne Halk Evi ilk devreyi Selim’in golüyle önde tamamlamasına rağmen, ikinci devrede adeta çökerken, evindeki maçı kaybedip, ligde kalma şansını mucizelere bıraktı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Ertaç’ın kafa pasını değerlendiren Selim Saygı, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Girne Halk Evi devreyi de bu skorla önde bitirdi. İkinci devreye Baf Ülkü Yurdu tempolu girerken, 50. dakikada Joseph’in kaydettiği golle 1-1’lik beraberliği sağladı. 53’te Hasan’ın ceza alanı içerisine gönderdiği topu Hafız Konkoni, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2, 61’de Konkoni’nin şutunda top direkten dönerken 72’de Konkoni, Fikri’nin ara pasında maçın sonucunu tayin eden golü attı. 1-3 Baf Ülkü Yurdu, 3-1’lik galibiyetle puanını 30 yaparak maç fazlasıyla play-out bölgesinden çıkarken, 11 puanda kalan Girne Halk Evi sıralamanın sonunda kalmaya devam etti.