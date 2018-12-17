Baf galibiyeti hatırladı

Baf Ülkü Yurdu, güçlü Cihangir'i zorlanmadan 3 golle mağlup ederken, 5 hafta aradan sonra galip geldi. Baf Ülkü Yurdu'nun, bir topunun direkten döndüğü maçta Cihangir pek etkili olamazken, mağlup olarak kötü gidişe devam etti

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Osman Özpaşa-Ahmet Özkurtuluş-Mehmet

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan-Erdinç(Mustafa dk.90)-Joseph-Lawal-Hasan(Tahsin dk.80)-Ahmet-Fikri-M.Göktaş(Hasan dk. 84)-Solomonson-İbrahim-Azat

CİHANGİR: Tuğcan-Ertan-Çağlar(Eser dk. 73)-S.Say-Mikail-Erol-Nurettin(Doğan dk. 73)-A.Öztürk-Victory-Uche-Nnaemeke

GOLLER: Dk. 12 Hasan, dk. 69 Joseph, dk. 90+1 Solomonson (BAF ÜLKÜ YURDU)

K-Pet Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında, Baf Ülkü Yurdu, Cihangir'i farklı mağlup ederek, 5 hafta aradan sonra galip geldi. Düşüşü süren Cihangir'in ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Hasan, Joseph ve Solomonson'un golleriyle rakibini mağlup eden Baf Ülkü Yurdu 21 puana yükselirken, averajla Cihangir'in geçip, 4. sıraya yükseldi. Cihangir ise 6. sıraya geriledi.

12. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Joseph’in getirdiği topu Cihangir defansı uzaklaştıramadı. Topu alan M.Göktaş son çizgiye kadar indi ve geriye çıkardığı topu Hasan ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

15. dakikadaki Cihangir atağında Nnaemeke rakip ceza alanına girdiği andaki set vuruşunda yerden Erdoğan’ın tokatladığı topu defans uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen atakta Joseph rakibini geçtikten sonra kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top üst direğe de vurarak auta gitti ve Baf Ülkü Yurdu adına bir gol kaçtı.

İkinci devrede de Baf Ülkü Yurdu daha istekli olan taraftı.

65. dakikadaki Baf Ü. Yurdu atağında Ahmet kaleye yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu top yan direğin dibinden dışarı gitti.

69. dakikada fark 2’ye çıktı. Takımının ilk golünü atan Hasan’ın soldan ortasında Cihangir kalecisi ve defansının arasında topa çok iyi yükselen Joseph kafa ile topu filelere göndererek takımı adına skoru 2-0 yaptı.

85. dakikada ani gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Joseph’in pasında topu ağlara yollayan Ahmet oldu. Ancak hakem yan hakem ofsayt diye bayrak kaldırınca gol geçerlilik kazanmadı. 90+1nci dakikadaki Baf Ü. Yurdu atağında Cihangir defansı ofsayt dite topa hareketlenmeyince Solomonson topla tek başına gitti ve kalecinin yanından topu filelere yollayarak maçın skorunu belirlemiş oldu. Baf Ülkü Yurdu 3 Cihangir 0