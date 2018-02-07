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Baf, Felix ile turladı

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Baf, Felix ile turladı
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Stadyum: Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler:  Hüseyin Özkan, Cemal Sakallı, İsmail Egeli

Baf Ülkü Yurdu:  Erdoğan, Mustafa (Zafer), Arif, Joseph, Felix, Lawal, Ahmet, Azat, Mete (Doğan), Hürcan, Berk Şen (Berk Çakır)

Hamitköy: Tolga, Umut (Friday), Salih, Ragıp, Onur, Ali, Ender (Mahmut), Hasan, Toykan, Mehmet, Ardahan (Hüseyin)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu sahasında konuk ettiği Hamitköy'ü 10-0'lık farklı skorla mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı. 

İdeal 11’inden 5 futbolcusuna kadroda yer vermeyen K-PET Birinci Lig ekibi rakibi karşısına tam kadro çıkan K-PET Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu'na galibiyeti getiren golleri 23, 33, 75 ve 80. dakikalarda Felix, 64, 77 ve 86.(P) dakikalarda Joseph, 28. dakikada Mete, 53. dakikada Deniz Friday (Kendi Kalesine) ve 60. dakikada Berk Çakır kaydetti.

İlk devresi 3-0 Baf Ülkü Yurdu'nun 3-0 üstünlüğünde sona eren maçın ikinci devresine 7 gol sığdıran Baf Ülkü Yurdu'nda, Felix atılan 10 golün, 9’una katkıda bulundu.

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