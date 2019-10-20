Baf dört golle, zevkten dört köşe

Baf Ülkü Yurdu, zorlu Göçmenköy deplasmanından geriye düşmesine rağmen 3 puanla ayrılarak üst üste 2. galibiyetini aldı. Kossi maçta hat trick yaptı. Göçmenköy ise evindeki maçı kaybederek üst sıralara tırmanma şansını yitirdi

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:TurgayMisk,OlgunCanik,ÖzalÇağlayan,AhmetÖzkurtuluş.

Göçmenköy:Ozan,Reşit(Mevlut),Neval,Rahmi,Lawal(Salih),Fikret,Kadir(Erin),

Kemal, Ömer,Okoli,Joseph.

Baf Ülkü Yurdu:Gültekin,Adeola,Ahmet(Metin),Atanda,Azat(Yankı),Ertan (Fikri), Evanonya Kossi,Hasan,İsaac,İbrahim,Mustafa

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi altıncı haftasında karşılaşan Göçmenköy ve Baf Ülkü Yurdu takımları arasındaki müsabakayı, konuk ekip Baf Ülkü Yurdu 2-4 kazandı.

Ev sahibi Göçmenköy ilk yarıyı 1-0 önde kapamasına rağmen, ikinci yarıda oyun disiplininden uzaklaşmalarına, konuk ekipten Evanonya'nın gol yollarındaki başarısı da eklenince yenilgi onlar için kaçınılmaz oldu.

22. dakikada soldan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında, Azat'ın ceza alanı içerisine girdikten sonra çektiği sert şut, üst direğe çarparak dışarı gitti.

43.dakikada soldan gelişen ev sahibi takım atağında, Kemal'ın kale alanı içerisine ortaladığı topu, Joseph kafa ile ağlara gönderdi 1-0.

49.dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında, Evanonya kafa ile topu filelere gönderdi.1-1.

60.dakikada soldan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında, Ahmet'in arka direğe yapmış olduğu ortayı iyi değerlendiren Evononya kafa ile topu ağlara göndererek takımını 1-2 öne geçirdi.

80.dakikada gelşenGöçmenköy atağında ceza alanı içerisine ortalanan topu Okoli kafa ile kale alanı içerisine indirdi, konuk ekip oyuncusu Atanda topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kendi kalesine attı.2-2.

87.dakikada hızlı gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında, günün başarılı ismi Evononya ceza alanı içerisine girdikten sonra çektiği şutla kendisinin ve takımın üçüncü golünü kaydederek skoru 2-3 yaptı.

88.dakikada defanstan atılan uzun topla oyuna yeni giren Yankı, ceza alanı içerisine girdikten sonra çektiği şutla maçın sonucunu belirledi.2-4.