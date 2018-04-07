Baf canı için kazandı

Play out hattından uzaklaşmak isteyen Baf Ülkü Yurdu, geriye düştüğü maçta Alsancak Yeşilova’yı, Felix’in yıldızlaştığı maçta 3-2 mağlup ederek alt sıralar ile farkı iyice açarken, rahat nefes aldı

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu-Emine Yarkın-Fatih Bardakçıoğlu

BAY ÜLKÜ YURDU: Erdoğan-Tahsin-Fikri-Hüseyin(Hürcan 90+2)-Mete(B.Çakır dk. 81)-Azat(İltaç dk.90)-Hasan-Ahmet-Joseph-Felix-Lawal

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: H.Piro-Okan-Binya-Vakkas-Ula(Cenker dk. 56)Mustafa-Adaleke-Hamis(Aksel dk. 60)-Yasin(Bill dk. 75)-Lua Lua

GOLLER: Dk. 40 ve 79(pen)Felix, dk 71 Joseph(Baf Ülkü Yurdu), Dk. 22 Hamis, Dk 84. Lua Lua (Merit Alsancak Yeşilova)

K-Pet Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile ligin flaş ekibi Alsancak Yeşilova, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Baf Ülkü Yurdu'nun 3-2 üstünlüğünde sona erdi. Baf Ülkü Yurdu'na galibiyeti getiren golleri 40 ve 79. dakikalarda Felix, 71. dakikada ise Joseph kaydetti. Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerini ise 22. dakikada Hamis ve 84. dakikada Lua Lua attı.

7. dakikada Baf Ülkü Yurdu’ndan Hüseyin’in pasında Joseph rakip ceza alanına girdiği andaki vuruşunda kaleci H.Piro topu iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada gelişen Merit A. Yeşilova atağında Yasin sol taraftan son çizgiye kadar indi Geriye çıkardığı topu Hamis filelere yollayarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

26. dakikadaki Merit A. Yeşilova atağında Lua Lua’nın pasında Yasin rakibinin müdahalesine rağmen vuruşunda top yan direğin yanından dışarı çıktı.

40. dakikada skora denge geldi. Gelişen atakta Hüseyin’in pasında topu uzaklaştırmak isteyen Okan’ın vuruşunda açılan topu iyi takip eden Felix yerden düzgün bir vuruşla Baf Ülkü Yurdu adına skor 1-1 oldu.

43. dakikada Baf Ülkü Yurdu takımından Mete’nin kullandığı kornerde rakip kale önünde oluşan karambolde Hüseyin’in vuruşunda kaleci H.Piro son anda topu ayakları ile kornere attı.

45. dakikada sağ taraftan gelişen Baf Ü.Yurdu atağında Hasan’ın kale önüne gönderdiği topu Felix altı pastan boş pozisyonda kafa ile dışarı gönderdi.

45+1’nci dakikadaki Baf Ü.Yurdu atağında topu uzaklaştırmak isteyen Binya’nın ters vuruşunda top kendi kale direğinden oyun alanına döndü, defans uzaklaştırdı.

57. dakikadaki atakta Joseph topla tek başına sol taraftan rakip ceza alanına girdi. Vuruşunda kaleci H.Piro mükemmel bir refleksle topu tokatlayarak Baf Ü. Yurdu takımına galibiyet golü şansı tanımadı.

60. dakikada Lua Lua’nın kullandığı kornerde arka direte Okan’ın kafa vuruşunda direğe de vuran topu Baf Ü.Yurdu defansı tekrar kornere attı.

71. dakikada Baf Ü. Yurdu öne geçti. Gelişen atakta Okan’ın ıskaladığı topta Felix arkadaşı Joseph’i gördü. Felix de sert bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

79. dakikada fark 2’ye çıktı. Joseph sol taraftan topla ceza alanına girdiği anda Okan tarafında düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Felix penaltıdan Baf Ülkü Yurdu’nu 3-1 öne geçirdi.

84. dakikada Merit Alsancak Yeşilova’dan Aksel’in kullandığı kullandığı kornerde defansın arkasında unutulan Lua Lua sert vurdu ve takımı adına skoru 3-2 yapan golü attı. Bu sonuçla Baf Ülkü Yurdu puanını 35 yaparak play-out hattı dışında kalmaya devam etti. Rahat konumda olan Merit A.Yeşilova ise 42 puanda kaldı.