Baf ateş gibi başladı

Baf Ülkü Yurdu, karantina sonrasında kulübün antrenman sahasında ilk antrenmanını oldukça sıcak havada gerçekleştirirken, futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleri bugünden itibaren aerobik ve kondisyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu kulübün antrenman sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde konulan karantina sonrasında oldukça sıcak havada geçen ilk antrenmanda futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar.

Teknik direktör Gökmen Davutoğlu nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcuların korona virüse karşı alınan önlemlere uydukları ve mesafeli çalıştıkları görüldü. Antrenmanı başkan Erhan Arıkan ve yöneticiler de izleyerek futbolculara moral verdiler.