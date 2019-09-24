 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
16 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
13 0
 
Gençler, Şenol’la güldü
Gençler, Şenol’la güldü
235 0
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
135 0
11 0
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
19 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
36 0
banner82

Baf, Atanda'yı aldı

banner27

Baf, Atanda'yı aldı
banner267

Baf Ülkü Yurdu 2 sezon önce Merit Alsancak Yeşilova forması giyen, Atanda Ogungbe'yi kadrosuna kattı. Stoper David Simbo ile yollarını ayıran Baf Ülkü Yurdu, Atanda Ogungbe ile sözleşme imzalarken, 1,91 boyundaki Nijeryalı stoper ile yoluna devam edecek. 27 yaşındaki Atanda, Nijerya U21 Takımında da forma giymişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.