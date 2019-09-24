Baf, Atanda'yı aldı

Baf Ülkü Yurdu 2 sezon önce Merit Alsancak Yeşilova forması giyen, Atanda Ogungbe'yi kadrosuna kattı. Stoper David Simbo ile yollarını ayıran Baf Ülkü Yurdu, Atanda Ogungbe ile sözleşme imzalarken, 1,91 boyundaki Nijeryalı stoper ile yoluna devam edecek. 27 yaşındaki Atanda, Nijerya U21 Takımında da forma giymişti.