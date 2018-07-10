Baf, 20 yıl sonra Boyacısız

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu kulübünde 1998'den bu yana malzemeci, saha görevlisi ve tribün amigosu olan Mustafa Boyacızade ile kulübün yolları ayrıldı. Bu arada Baf Ülkü Yurdu taraftarları, Boyacızade'nin kulüp ile yollarının ayrılmasına sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdiler. Mustafa Boyacızade, bir kişinin isteği üzerine kulüp ile ilişkisinin kesilmesinin üzüntüsünü yaşadığını açıklarken, yaşanan duruma üzüldüğünü ama bu durumun içindeki Baf Ülkü Yurdu sevgisini daha da artırdığını vurguladı.