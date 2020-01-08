Babel Ajax yolunda

Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan RyanBabel’in menajeri, Hollanda basına yeni açıklamalarda bulundu. WinnyHaatrecht, 33 yaşındaki oyuncunun Ajax'a gitmeye hazır olduğunu ifade etti

Galatasaray’da, RyanBabel’in geleceği merak konusu.

Henry Onyekuru transferi sonrası takımdan ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili menajeri WinnyHaatrecht, yeni açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın Telegraaf gazetesine konuşan Haatrecht, Babel'inAjax'a gitmeye hazır olduğunu belirtti.

WinnyHaatrecht, "Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'a bırakarak, Ajax'a transfer olmaya hazır. Babel iki takıma da yardımcı olmak istiyor" ifadesini kullandı.

Hollanda basınında çıkan haberlerde; Babel'in, Ajax'a transferinin önümüzdeki günlerde biteceği iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında oynadığı 15 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.