banner255
banner69
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
40 0
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
11 0
 
70 0
Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
172 0
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
44 0
Kıta cehenneme dönüştü
Kıta cehenneme dönüştü
49 0
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
63 0
banner374

Babel Ajax yolunda

banner27

Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan RyanBabel’in menajeri, Hollanda basına yeni açıklamalarda bulundu. WinnyHaatrecht, 33 yaşındaki oyuncunun Ajax'a gitmeye hazır olduğunu ifade etti

Babel Ajax yolunda

Galatasaray’da, RyanBabel’in geleceği merak konusu.

Henry Onyekuru transferi sonrası takımdan ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili menajeri WinnyHaatrecht, yeni açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın Telegraaf gazetesine konuşan Haatrecht, Babel'inAjax'a gitmeye hazır olduğunu belirtti.

WinnyHaatrecht, "Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'a bırakarak, Ajax'a transfer olmaya hazır. Babel iki takıma da yardımcı olmak istiyor" ifadesini kullandı.

Hollanda basınında çıkan haberlerde; Babel'in, Ajax'a transferinin önümüzdeki günlerde biteceği iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında oynadığı 15 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.