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Babalarının izinden gidiyorlar

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Babalarının izinden gidiyorlar
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Doğu bölgesinde bir dönemin en iyi oyuncularından olan Hasan Tur (Bombacı) ile Mürsel Altuntaş’ın oğulları, babalarının izinden gidiyorlar.

Özellikle Gençler Birliği forması altında yıldızı parlayan her 2 futbolcunun  oğulları Bülent Tur ile Tugay Altuntaş şu anda Gençler Birliği U 21 Futbol Takımının formasını giyiyorlar.

Mürsel Altuntaş’ın sorumluluğunu yaptığı, Bülent Tur’un kaptanı olduğu Gençler Birliği U21 Futbol Takımı ilk haftaki 1 – 0 Bağcıl galibiyeti sonrasında kendi evinde Esentepe’yi 2 – 0, son hafta ise konuk oldukları Girne Halk Evi'ni 2-0 mağlup ederek ilk üç haftayı 9 puanla kapattı. 

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