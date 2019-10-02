Doğu bölgesinde bir dönemin en iyi oyuncularından olan Hasan Tur (Bombacı) ile Mürsel Altuntaş’ın oğulları, babalarının izinden gidiyorlar.

Özellikle Gençler Birliği forması altında yıldızı parlayan her 2 futbolcunun oğulları Bülent Tur ile Tugay Altuntaş şu anda Gençler Birliği U 21 Futbol Takımının formasını giyiyorlar.

Mürsel Altuntaş’ın sorumluluğunu yaptığı, Bülent Tur’un kaptanı olduğu Gençler Birliği U21 Futbol Takımı ilk haftaki 1 – 0 Bağcıl galibiyeti sonrasında kendi evinde Esentepe’yi 2 – 0, son hafta ise konuk oldukları Girne Halk Evi'ni 2-0 mağlup ederek ilk üç haftayı 9 puanla kapattı.