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Babacar out, Joseph in

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Babacar out, Joseph in

Özgür GÖKSEL

K-PET Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, Acapulco Otel'de kampa girerken, yabancı futbolcularında da değişikliğe gidecek.

Doğan Türk Birliği'nde forvet Babacar ile yollar ayrılırken, takımın futbolcusu Billy Micheal'ın arkadaşı Donatus Joseph Edafe denenmeye alındı.

Doğan Türk Birliği kampının ilk gününde takıma katılan Joseph  ile ilgili karar antrenman ve hazırlık maçlarındaki performansına göre verilecek. Bu arada Doğan Türk Birliği'nde ilk devrede forma giyen Weston'un da bugün ülkeye gelmesi bekleniyor.

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