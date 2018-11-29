Baba ve oğlun kariyerindeki ilginç tesadüf

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un formasını giyen Polonyalı Jakub Kosecki, 1990-1992 yıllarında Galatasaray'da oynayan babası Roman Kosecki gibi Türkiye'deki ilk golünü Adanaspor'a atmanın sevincini yaşadı

Ligin 13. haftasında 1-1 biten Adana derbisinin 15. dakikasında Adana Demirspor'u öne geçiren Jakub Kosecki, Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Sağ kanatta oynayan 28 yaşındaki Kosecki'nin, 1990-1992 yılllarında Galatasaray forması giyen babası Roman Kosecki'nin de Türkiye kariyerindeki ilk golünü 30 Mart 1991'de Adanaspor'a atması dikkati çekti.

Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural'ın da 27 yıl önce 5-2 biten söz konusu maçta Adanaspor'un başında yer alması ise ilginç bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Galatasaray formasıyla iki sezonda çıktığı 50 karşılaşmada 25 gol atan Roman Kosecki gibi Türkiye kariyerinde önemli başarılara imza atmayı hedefleyen oğlu, mavi-lacivertli takımda gollere devam etmek istiyor.

İlk gol mutluluğu

Jakub Kosecki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçtan önce babasının ilk golünü Adanaspor'a attığını bilmediğini söyledi.

Maçtan sonra teknik direktör Yılmaz Vural'ın, babasının Adanaspor'a attığı golü internetten gösterdiğini ifade eden Kosecki, yaşanan bu duruma çok şaşırdığını belirtti.

Kosecki, Türkiye'ye transferi öncesi babasıyla görüştüğünü, fazla düşünmeden Adana Demirspor'a imza attığını vurgulayarak, "Babam da ben de Adanaspor'a gol kaydettik. Bu güzel bir duygu. Ancak maçta daha fazla gol atabilir ve galip gelebilirdik. Bu beni daha mutlu ederdi." diye konuştu.