Azmin zaferi

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Başkent derbisinde Hamitköy, Gençlik Gücü’nü mağlup ederek hem ilk deplasman, hem de üst üste ikinci galibiyetini aldı. Hamitköy, John’un 2 gol ve 1 asistle öne çıktığı maçta rakibine göre daha iyi mücadele edip 3 puanı aldı. Hamitköy’ün 2, Gençlik Gücü’nün bir topunun direkten döndüğü maç, yüksek bir tempoda oynandı

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Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:Kerem Eran,Abdullah Genç,Engin Akkagün,İsfendiyar Açıksöz.

Gençlik Gücü:Raif,Tayfun,Aşkın Kavaklı,Emir,Hacı,Michael(Hüseyin),Sezgin(Arif), İdan, Prince(Aşkın),Uche,Özgür.

Hamitköy: Emre, Halil, Agit, Aksel(Mahmut), Hasan, İbrahim Güler (Ömer), Ebuka, Mehmet, Mert, Oladele, Peter(İbrahim Kaba).  

Hakan Ahmet SAÇAR

K Pet Süper Ligin dördüncü haftasında karşılaşan Gençlik Gücü ve Hamitköy takımları arasındaki müsabakayı konuk ekip Hamitköy 4-2 kazandı.

Hakemlerin iyi yönetim sergiledikleri, iki takımın da azimli olduğu maçta karşılaşma denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçti. Ancak Gençlik Gücü'nden Prince sakatlanıp oyundan çıkınca, hücumda etkinliğini yitirdi. Konuk ekip Hamitköy’de ise John Ebuka, bir penaltı kaçırmasına rağmen, iki gol bir asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

2. dakikada gelişen Hamitköy atağında, kaleci Raif'i geçen topu Gençlik Gücü defansı çizgi üzerinden çıkardı.

15. dakikada Uche'nin ara pasıyla ceza alanı içerine giren  Prince'in şutu kaleci Emre de kaldı.

22. dakikada organize gelişen Hamitköy atağında  kaleciyle karşı, karşıya kalan Ebuka, yerden bir vuruşla takımını 0-1 öne geçirdi. 

31. dakikada gelişen Gençlik gücü atağında kaleci Emre topu elinden kaçırdı, seken topu Uche, İdan'a aktardı, bu futbolcu da sert bir vuruşla takımının eşitlik sayısını kaydetti.1-1.

57.dakida sağdan Uche'nin yapmış olduğu ortaya, Aşkın'ın yakın mesafeden  vurmuş olduğu kafa, kalecinin müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

59. dakikada bu kez konuk ekibin şutu Aksel’in şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Ancak atağın devamında Ebuka soldan çizgiye kadar inip, ceza alanı içerisine kestiği topa, çok düzgün bir vuruş yapan Aksel takımını 1-2 öne geçirdi. 

60.dakikada hemen başlama vuruşuyla birlikte Uche'nin sağdan getirip kale alanı içerisine kestiği topa vuran Michael durumu 2-2 yaptı.

63.dakikada sağdan Peter'in getirip ortaladığı topa ters bir vuruş yapan Tayfun, topu kendi ağlarına gönderdi.2-3.

83.dakikada Hamitköy defansından atılan uzun topla ceza alanı içerisine giren Ebuka, Hacı tarafından düşürüldü. Bunun neticesinde hakem, penaltı noktasını gösterirken Hacı’ya kırmızı kart verdi. Vuruşu kullanan günün başarılı ismi Ebuka'nın penaltısını kaleci Raif kurtardı.

86.dakikada sağdan gelişen Hamitköy atağında Ebuka, ceza alanı içerisine girdikten sonra çektiği şutla maçın skorunu belirledi.2-4.

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