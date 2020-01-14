Aziz, Bağcıl'da

K-PET Birinci Ligde kötü geçen ilk devre sonrasında kadrosunu güçlendirip ligde kalmayı hedefleyen Bostancı Bağcıl'da, transfer çalışmaları sürüyor.
Bostancı Bağcıl yönetimi, takımın yeni teknik direktörü Ahmet Miyo'nun istekleri doğrultusunda transfere başlarken, Lefke'den deneyimli hücum futbolcusu Aziz Özsakallı ile anlaşırken, futbolcuyu kadrosuna kattı.
Uzun süreli sakatlık döneminden sonra futbola dönen Aziz Özsakallı, ilk devrede Lefke forması altında zaman zaman başarılı maçlar çıkarmıştı.