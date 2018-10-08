Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu

Baf Ülkü Yurdu, attıkları goller ve verdikleri paslarla galibiyette ön plana çıkan Azat ile Joseph'in başarılı futbollarıyla ezeli rakibi Binatlı'yı derbide farklı mağlup etti

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

Hakemler: Osman Özpaşa-Fatih Bardakçıoğlu-Ali Akçınar

Binatlı: Salih-Ayhan-Sami(Alaeddin dk.37)-Zihni-Offor-kehinde-Israel-H.Taşcı-Mustafa-Abdullah(Mehmet dk.60)-Barkın(Yunus dk.37)

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan-İbrahim-Berk(H.Göktaş dk.67)-Lawal-Erdinç-Azat(Umut dk.85)-Solomonson-Hasan-Joseph-H.Hürben(Fikri dk.80)-Ahmet

Goller: Dk. 23 ve 69 Azat, dk. 34 Solomonson. Dk.54 Joseph(Baf Ülkü Yurdu)

Dk. 77. H.Taşcı(Binatlı)

K-PET Süper Lig'de üçüncü haftanın kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu, 1.000 aşkın futbolseverin izlediği Güzelyurt derbisinde ezeli rakibi Binatlı'yı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 6 puana ulaşan ve iki maçta 8 gol atan Baf Ülkü Yurdu, geçtiğimiz hafta da Türk Ocağı'nı 4 golle geçmişti. Binatlı ise ilk 2 haftadaki olumlu futbolunu, derbiye yansıtamamanın faturasını kötü ödedi. Baf Ülkü Yurdu'na galibiyeti getiren golleri Azat 2, Joseph ve Solomonson attı. Binatlı'nın tek golü Hüseyin Taşçı'dan geldi.

17. dakikada gelişen Baf Ü. Yurdu atağında Solomonson’un sağdan ortasında Joseph topu ağlara yolladı ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

23. dakikada sağ taraftan organize gelişen atakta Joseph rakiplerinden çok şık hareketlerle kurtuldu. Son çizgiden geriye çıkardığı topa ayak koyan Azat topu ağlara yollayarak Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada fark 2’ye çıktı. Baf Ükü yurdu bu kez sol taraftan Azat’ın pasında yine Joseph ile çok iyi bir orta yaptı. Binatlı defansı seyirci kalınca arka tarafta boş kalan Solomonson takımını 2-0 öne geçirmekte zorlanmadı.

45+1’nci dakikada Binatlı bu yarıdaki ilk ve tek şutunu Offor ile attı. Top kaleci Erdoğan’da kaldı.

54. dakikada Baf Ülkü Yurdu gerilerden çok iyi pas yaparak rakip ceza alanına kadar geldi. Binatlı defansının uzaklaştırmak istediği topu alan Joseph yerden düzgün bir vuruşla topa ağlarla buluşturunca skor da 3-0 oldu.

60. dakikada Azat’ın pasında Joseph ceza alanı içinde boş pozisyonda topu dışarı attı.

65. dakikada Bnatlı’dan Israel’in vuruşunda kaleci Erdoğan topa sahip olmakta zorlanmadı.

69. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu’nun sağ taraftan gelişen atağında Joseph topla Binatlı ceza alanı içindeki Azat’a mükemmel bir top attı. Azat da sol çaprazdan düzün bir vurula topu ağlara yollayarak kendisinin 2’ci, takımının 4’ncü golünü atarak skoru 4-0 yaptı.

77. dakikada Binatlı’dan Mehmet’in yakın mesafeden vuruunda kaleci Erdoğan direk dibinden ayakları ile topu kornere attı. Kornerden gelen topa Hüseyin Taşcı mükemmel bir kafa vuruşu yaparak skoru 1-4 yaptı.

84. dakikada Binatlı takımından Offor’un sert şutunda kaleci Erdoğan bir kez daha topu ayakları ile uzaklaştırarak rakibine gol şansı tanımadı ve maç bu skorla 1-4 sona erdi.