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Aytemiz Alanyaspor ligde kaldı

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Aytemiz Alanyaspor ligde kaldı
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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile kümede kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor ligde kalmayı başardı.

Mücadelede Sivasspor'un gollerini; 11. dakikada John Boye ve 56. dakikada penaltıdan Arouna Kone kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 22. dakikada Emre Akbabave 86. dakikada Welinton attı.

Bu beraberliğin ardından Demir Grup Sivasspor 49, Aytemiz Alanyaspor 37 puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

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