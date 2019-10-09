Aytaçlı günlere doğru

İsmet KARAOSMAN

Merit Alsancak Yeşilova, sezonun ilk 4 haftasından 4 puan çıkarıp beklentilerin uzağında kalınca teknik direktör değişikliğine gitti.

2018-2019 Sezonun 2. yarısında takıma dahil olan ve kulübe tarihinin en başarılı sezonunu yaşatan Toygar Davulcu ile karşılıklı olarak anlaşarak, yollar ayrıldı. Toygar Davulcu yönetiminde geçtiğimiz sezon ligi 4. bitiren Merit Alsancak Yeşilova'da yaşanan motivasyon düşüklüğünün kulübe zarar vermemesi adına yapılan görüşmeler doğrultusunda yollar ayrıldı. Redif Nurel başkanlığındaki Merit Alsancak Yeşilova yönetimi, teknik direktörlük için girişimlere başlarken, Bülent Aytaç'a teklif götürdü. Taraflar arasında yapılacak görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Bülent Aytaç takımın yeni teknik direktörü olacak.