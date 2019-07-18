Aytaç, Gönyeli yolcusu

Soydan SAKALLI

Gönyeli’de 22 Temmuz Pazartesi akşamı yapılacak olan genel kurulda tek başkan adayı olacak olan Ömer Saykal ve Ömer Saykal'ın yönetim kurulunda görev alacak olan kişiler, takımı toparlamak için çalışmalara başladılar.

Önceliği takımı çalıştıracak olan teknik direktöre verecek olan Ömer Saykal ve ekibi başarılı teknik direktör Bülent Aytaç ile prensipte anlaştı. Genel kurul sonrasında göreve başlaması beklenen Bülent Aytaç'ın özellikle yabancı futbolcu konusunda çalışma başlattığı öğrenilirken, takıma katmak için yerli futbolcu araştırması da başladı.