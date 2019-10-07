Aysın Sakallızade anısına oynadılar

Dilekkaya Spor Kulübü tarafından organize edilen 3. Aysın Sakallızade Anı Turnuvası, dün Dilekkaya Halı Sahasında gerçekleştirildi.

Dilekkaya Akademi, Beşiktaş Futbol Okulu, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi ve Galatasaray Futbol Okulu takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen 3. Aysın Sakallızade Anı Turnuvasının final maçında Galatasaray Futbol Okulu, Dilekkaya Akademi’yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Dilekkaya Akademi ikinci olurken, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi turnuvayı üçüncü ve Beşiktaş Futbol Okulu da dördüncü sırada tamamladı.

Turnuva sonunda takımlara kupalarını merhumun eşi Cemaliye Sakallızade, oğlu kulüp başkanı Kaan Sakallızade ve ailesi verdi.