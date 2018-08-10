Ayrılmazkardeşler, Perçinkardeşler’den görevi devraldı

Aralık ayında başlayacak olan BTM Birinci Lig’inde mücadele edecek olan Tatlısu Beylerbeyi’nde yapılan olağan genel kurul sonrasında, Recep Perçinkardeşler başkanlığı, genel kurulda seçimi kazanan Hüseyin Ayrılmazkardeşler’e devretti.

Hüseyin Ayrılmazkardeşler ile Turgut Serdar’ın yarıştığı genel kurulda seçimi farklı şekilde kazanan Tatlısu’nun efsane başkanı Ahmet Küçük’ün kardeşi oğlu Hüseyin Ayrılmazkardeşler, kulübün yeni başkanı oldu.

Hüseyin Ayrılmazkardeşler başkanlığındaki yönetimin antrenör Seran Kaşif' ile yola devam etmesi bekleniyor.