Ayrılmazkardeşler, Durmaz’a tepkili

Tatlısu başkanı Hüseyin Ayrılmazkardeşler, Dikmen Gücü’ne karşı 2-1 kaybettikleri maçla ilgili olarak maçın hakemi Serkan Durmaz’ı eleştiren bir açıklama yaptı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tatlısu’nun kulüp başkanı Hüseyin Ayrılmazkardeşler, Dikmen Gücü’ne karşı 2-1 kaybettikleri maçla ilgili olarak maçın hakemi Serkan Durmaz’ı eleştiren bir açıklama yaptı:

Tatlısu Halk Odası Beylerbeyi S.K başkanı Hüseyin Ayrılmazkardeşler’in basın açıklaması şöyle:

“Yeter artık! Haftalarca söyledik kimseye kendimizi inandıramadık. Çok bir şey istemedik. Gördüğünüzü, kurallar içerisinde ne ise uygulamanızı istedik.

Galip geldiğimiz ligin ilk haftası Denizli deplasmanı hakemin bölgeli olmasına rağmen verdiği kararlardan ve cesaretinden dolayı genç hakemi gidip tebrik ettik.

Aynı şekilde geçen hafta mağlup olduğumuz Yılmazköy deplasmanında yine hakemimizi doğru kararlarından dolayı gidip tebrik ettik.

Fakat Dikmen maçında olay çok farklıdır. Bir takım için bu kadar net pozisyonlar, bu kadar hata yapılmamalıdır. Verilmeyen penaltı, el ile oynayıp gol olması, 2 sarı kart ve oyuncuyu oyunda tutması. Bunlar maç içerisinde ve sadece bu haftaki bazı pozisyonlardır.

Hiç birini mi görmedi? Yoksa amaç mı farklıdır? Verilen emekler harcanan paralar bu kadar basit olmamalıdır. Hakemlerimizden ricamız maçlara konsantre olmalarıdır. Biz kimseden bugüne kadar hiçbir şey istemedik; beklemedik. Sadece gördüklerini ve kuralları uygulamalarını istedik.

KTFF BTM Kurulunu verdiği karardan dolayı tebrik ederim. Hakemlerimizden emeğe saygı gösterip maçlarda biraz daha dikkatli olmaya ve adil maç yönetmelerini bekliyoruz.