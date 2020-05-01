Aydın:Üst lige çıkacak takımlar sorun yaşayacaklar

Selçuk Aydın, “Güney Kıbrıs ve Türkiye ligleri yeniden başlatıyor. Bizde ise Eylül’e ertelenmesi gündemdedir. Eylül’de başlaması halinde bir üst lige çıkacak takımlar sorun yaşayacaklar.” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle BTM İkinci Lig ile ilgili belirsizlik devam ederken, BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan kulüplerden Mevlevi’nin kulüp başkanı Selçuk Aydın, sezonun başlamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Aydın’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Güney Kıbrıs ligleri yeniden başlatıyor. Türkiye de başlayacak. Biz de ise korona virüs vakası günlerdir yoktur. Buna rağmen liglerin şu an başlaması yerine gündemde liglerin Eylül’e ertelenmesi vardır.

Liglerin Eylül’de başlaması halinde bir üst lige çıkacak takımlar sorun yaşayacaklar. Bu takımlar BTM Birinci Lige nasıl hazırlanacaklar? O maddi imkânlar hangi BTM İkinci Lig kulübünde vardır?”