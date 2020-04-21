Aydın:Haziran daha iyi oldu

Selçuk Aydın, BTM İkinci Lig maçlarının Mart ayında başlamayarak, Haziran ayında maçlara başlanması daha iyi olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

BTM İkinci Ligin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi’nin kulüp başkanı Selçuk Aydın, yeni sezona yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Aydın’ın sosyal medyada yaptığı yeni sezona yönelik değerlendirmeleri şöyle:

“Geçmişte BTM İkinci Lig maçları Haziran ayında oynanırdı.Maçlara da daha fazla ilgi olurdu. Bu nedenle de maçlara Mart ayında başlanmaması daha iyi oldu.

Maçların Mart’ta sabah saat 10:00’da başlaması yerine Haziran ayında saat 17:00 – 17:30’da oynanması hem futbolcular hem de köydekı insanlarımız açısından da daha iyi olur.”