Aydıngönül, panter oldu

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K-PET Birinci Lig play off son hafta maçında Mormenekşe’yi 2-0 mağlup ederek Gönyeli ve Esentepe’den sonra Süper Lige yükselen üçüncü takım olan Girne Halk Evi, bu maçta adeta mucizeyi gerçekleştirdi. GHE, kaleci Athos’un henüz 5. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta, yedek kaleci Burak'ın da sakatlanmasıyla son 20 dakikayı, kalecisiz tamamladı. Burak'ın yerine ise kaleye golcü Hüseyin Aydıngönül geçti Hüseyin 20 dakika boyunca kalesinde yaptığı kurtarışlarla güven verirken, özellikle 2 net pozisyonu çıkarıp, takımının maçı kazanarak Süper Lige çıkmasını sağladı.