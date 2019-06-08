Aydın Yılmaz, İskele için geldi

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımında forma giymiş olan Aydın Yılmaz, Larnaka Gençler Birliği ile transfer görüşmesi yapmak için adaya geldi

Uzun yıllar Galatasaray ve Türkiye Milli takımının değişmez ismi olan Aydın Yılmaz menejeri ile birlikte Larnaka Gençler Birliği ile transfer görüşmesi yapmak için adaya geldi.

Larnaka Gençler Birliği kulüp başkanı Rifat Berkel ve eski futbolcu Muhammed Diallo tarafından Ercan Havalimanında karşılanan Aydın Yılmaz, daha sonra İskele’ye gitti.

Larnaka Gençler Birliği taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği Aydın Yılmaz, ile Larnaka Gençler Birliği arasındaki transfer pazarlıkları ise başlarken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kısa süre içerisinde kesinleşecek.