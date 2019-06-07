Aydın Yılmaz, Gençler Birliği için geliyor

Uzun yıllar Galatasaray ve Türkiye Milli takımının değişmez ismi olan Aydın Yılmaz manejeri ile birlikte Larnaka Gençler Birliği ile transfer görüşmesi yapmak için yarın öğlen saat 11.00 de adamıza geliyor. Kulüb başkanı Rifat Berkel tarafından yapılan açıklamada bir süredir futbolcunun manejeri ile yapmış oldukları görüşmelerin olumlu geçtiğini ve sözleşme detaylarını görüşmek için futbolcu ve manejerini buraya davet ettiğini ve onların da olumlu cevab vererek yarın adaya geleceklerini bildirdi. Aydın Yılmaz ve manejerini kendisi ile birlikte Yönetici arkadaşların karşılaşacağını açıklayan Başkan Berkel basın mensublarını Ercan Hava Limanına davet etti.