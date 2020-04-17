Ayatay: Herkes fedakarlık yapmak zorundadır

Çağan Ayatay, futbolda kalan 8 maçın durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunurken, “Kalan 8 haftayı tamamlamak zorundayız. Maddiyat konusunda da herkes fedakarlık yapmak zorundadır.” ifadelerini kullandı

Yalova takım kaptanı, deneyimli defans futbolcusu Çağan Ayatay, futbolda kalan 8 maçın durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Çağan Ayatay’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Önceliğimiz tabii ki sağlıktır. Toplanacak olan Bilim Kurulunun vereceği karar eğer ligler başlayacak şeklindeyse 4 hafta çalışma sonrasında 5. haftada maçlar başlayabilir.

Kalan 8 haftayı tamamlamak zorundayız. Zaten 6 tane gece maçı oynaycağımız saha var ve şu anda saha zeminleri çok iyi durumdadır. Bu nedenle oynamak için bir formül bulunur. Futbolcular için daha fazla arayı açmadan gelecek sezona başlamak daha iyi olacaktır.

Futbolcu arkadaşlarımız bir Yaz ayımızı da tatil yapmadan geçirelim. Maddiyata gelince herkes fedakarlık yapmak zorundadır. Aksi halde önümüzdeki sezonlarda ne oynayacak kulüp ne de yardım edecek sponsorlar bulamayacağız.