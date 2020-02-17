banner255
banner69
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
6 0
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
38 0
 
Oduncuların yüzü güldü
Oduncuların yüzü güldü
70 0
Doğan ikinci devrede güldü
Doğan ikinci devrede güldü
40 0
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
20 0
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
365 0
Göçmenköy, Kennethlendi
Göçmenköy, Kennethlendi
89 0
banner374

Aya’nın İmam’ı var

banner27

Aya’nın İmam’ı var

Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Ligde mücadele edecek kulüplerden olan Mesarya bölgesi ekiplerinden Dilekkaya’da, takımı çalıştıracak teknik adam belirlendi.

BTM İkinci Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Dilekkaya yeni sezona genç teknik adamlardan Ali İmam yönetiminde girecek.

Başarılı futbolculuk kariyeri ile birlikte başarıyı teknik adamlıkta da sürdüren Ali İmam şu anda BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta playoff finali oynama mücadelesi veren İncirli’de forma giyiyor.

Dilekkaya4. Grupta Akıncılar, Gaziköy, Gönendere, Kırıkkale ve Yeniceköy ile mücadele edecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.