Aya’nın İmam’ı var

Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Ligde mücadele edecek kulüplerden olan Mesarya bölgesi ekiplerinden Dilekkaya’da, takımı çalıştıracak teknik adam belirlendi.

BTM İkinci Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Dilekkaya yeni sezona genç teknik adamlardan Ali İmam yönetiminde girecek.

Başarılı futbolculuk kariyeri ile birlikte başarıyı teknik adamlıkta da sürdüren Ali İmam şu anda BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta playoff finali oynama mücadelesi veren İncirli’de forma giyiyor.

Dilekkaya4. Grupta Akıncılar, Gaziköy, Gönendere, Kırıkkale ve Yeniceköy ile mücadele edecek.